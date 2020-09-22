"Аталанта" ухвалила остаточне рішення щодо українця Малиновського – Forza Italian Football

Італійська "Аталанта" вирішила відмовляти на будь-які трансферні пропозиції щодо півзахисника збірної України Руслана Малиновського, повідомляє Forza Italian Football.

За інформацією ЗМІ, клуб із Бергамо не зацікавлений у продажу українця, оскільки Йосип Ілічіч повністю не відновився через депресію і ще не готовий повернутися на поле.

Другий конкурент на позицію Малиновського – росіянин Олексій Міранчук – продовжує відновлення після травми стегна.

У нинішньому сезоні Руслан зіграв за "чорно-синіх" 38 матчів, в яких забив 8 м'ячів і віддав 7 гольових передач. Влітку минулого року італійський клуб заплатив бельгійському "Генку" за українця 13,7 млн.

Раніше з'явилася інформація, що Малиновський покине італійську "Аталанту" не менше, ніж за 20 мільйонів євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Малиновський потрапив у сферу інтересів "Лідс Юнайтед", який за підсумками сезону 2019/20 вийшов в англійську Прем'єр-лігу вперше за 16 років.