"Атланта" Малиновського на позицію українця купила футболіста збірної Росії

"Локомотив" оголосив про досягнення принципової домовленості про перехід футболіста збірної Росії Олексія Міранчука в "Аталанту".

Трансфер завершиться, коли гравець пройде медобстеження, уточнюється на офіційному сайті "залізничників".

Основна позиція Міранчука атакуючий півзахисник, на якій в італійському клубі виступає українець Руслан Малиновський.

Олексій Міранчук – вихованець "Локомотива". За головну команду дебютував в 2013 році в грі з "Кубанню". За дев'ять сезонів у складі "Локомотива" Олексій провів 228 матчів, забив 43 голи і зробив 45 гольових передач.

Разом з "Локомотивом" Міранчук став чемпіоном Росії, тричі вигравав Кубок і один раз Суперкубок РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'являлася інформація, що Малиновський може покинути клуб з "Бергамо". "Аталанта" хоче збільшити свій трансферний бюджет, тому буде змушена розлучитися з 27-річним гравцем збірної України, який за сезон подорожчав удвічі і тепер оцінюється в 30 мільйонів євро.

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