"Аталанта" зробила нову пропозицію щодо українського лідера "Генка"

Епопея з пошуком нової команди для одного з лідерів збірної України і бельгійського "Генка" Руслана Малиновського отримала нове продовження.

"Аталанта", яка стартує восени в Лізі чемпіонів, зробила нову пропозицію бельгійському клубу. Тепер італійці готові заплатити за українського півзахисника 13,7 мільйона євро, повідомив журналіст із Бергамо Альфредо Педулла.

Руслан Малиновський

Нагадаємо, що півзахисник бельгійського "Генка" Руслан Малиновський не має наміру залишатися в клубі й хоче виступати в італійській Серії А.

Найбільше в українцеві зацікавлена "Аталанта", яка раніше запропонувала за нього 10 мільйонів євро, але отримала відмову. Досі клуби ніяк не можуть домовитися про ціну за футболіста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український півзахисник бельгійського "Генка" Руслан Малиновський дуже незадоволений тим, як розвивається ситуація з його річним трансфером.

Нині Руслан виявився на роздоріжжі — "Генк" не поспішає з продажем гравця, відхиливши вигідні, на думку Малиновського, пропозиції із Серії А, в той же час самого українця не включили в список виконавців, яких головний тренер "Генка" Феліс Мазза взяв на тренувальний збір. Наставник пояснив своє рішення "не оптимальним психологічним станом" футболіста.

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