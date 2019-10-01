Головна Новини
1 жовтня • оновлено в 14:41
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Аталанта — Шахтар: дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

8.2т Читати матеріал російською

Після кепського дебюту в Лізі чемпіонів (0:4) "Аталанта" має намір взяти перші очки вже в найближчому домашньому матчі з "Шахтарем", який пройде у вівторок, 1 жовтня, в Мілані.

Обидві команди стартували в ЛЧ із розгромних поразок, і наступна невдача фактично до нуля знизить шанси завоювати путівку до плей-офф. "Аталанта" ж взагалі підходить до цього поєдинку з особливим почуттям, адже це "домашній" дебют "Бергамаскі" в Лізі чемпіонів. Правда, відбудеться він не в рідному для клубу Бергамо, а на орендованому для єврокубків "Сан-Сіро", оскільки домашній стадіон "Аталанти" не відповідає критеріям УЄФА.

І, звичайно ж, родзинкою цього поєдинку стає Руслан Малиновський — літній новачок "Аталанти", який є вихованцем академії "Шахтаря", але так і не отримав шансу в першій команді "гірників"...

Руслан Малиновський (крайній праворуч у нижньому ряду) в складі "Аталанти"

Руслан Малиновський (крайній праворуч у нижньому ряду) в складі "Аталанти"

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Аталанта – Шахтар, який почнеться 1 жовтня о 19:55.

Новини
"Інакше не виходило": Малиновський — про "Аталанту", Італію та взаємини з "Генком"

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ. ГРУПА З

Мілан (Італія). "Сан-Сіро". 19:55

Головний арбітр: Тобіас Штиллер (Німеччина)

"Аталанта" (Італія) "Шахтар" (Україна) - 0: 0

________________________________________________________

Матч ще не розпочався

ДЕ ДИВИТИСЯ "АТАЛАНТА" - "ШАХТАР"

У прямому ефірі матч на "Сан-Сіро" покаже український телеканал "Футбол 1" і російський "Матч! Футбол 2". У записі же поєдинок буде доступний 2 жовтня о 04:00 на каналі "Матч! Футбол 3" і о 10:05 на каналі "Матч! Футбол 1".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "АТАЛАНТА" - "ШАХТАР"

Авторитетні букмекерські контори відразу записали "Аталанту" в лідери матчу, в середньому видаючи на перемогу італійців коефіцієнт 1,8. Нічия оцінюється досить високим показником в 3,8, а ось на перемогу "Шахтар" кофф дорівнює в середньому 4,2.

"Шахтар" тренується за день до матчу на "Сан-Сіро"

"Шахтар" тренується за день до матчу на "Сан-Сіро"

shakhtar.com

ХТО РОЗСУДИТЬ "АТАЛАНТА" - "ШАХТАР"

Зустріч на "Сан-Сіро" обслужить німецька бригада арбітрів. Головним рефері буде Тобіас Штілер, на лініях йому допоможуть Майк Пікель і Крістіан Гіттельман. Четвертим рефері виступить Марко Фрітц, а місце біля екрану VAR займе Бастіан Данкерт.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ "АТАЛАНТА" - "ШАХТАР"

Джан П'єро Гасперіні, головний тренер "Аталанти"

"Нас чекає дуже відповідальний матч, адже ми пам'ятаємо, як завершилася для нас гра в Загребі. Ми опинилися в скрутному становищі після тієї гри. У нас дуже складна група, і зараз нас чекає матч дуже високого рівня. "Шахтар" теж програв першу зустріч, тому їм теж потрібен результат. Що стосується стартового складу, то у нас багато футболістів, які можуть замінити один одного".

Луїш Каштру, головний тренер "Шахтаря"

"Для нас дуже важливо буде завтра добути потрібний результат. Я працюю з гравцями щодня, передаю їм свої ідеї. Ми знаємо, що потрібно для нашої команди. Якщо ми говоримо про Лігу чемпіонів, то не потрібно забувати, що це найвеличніше змагання між клубами . В 1-му турі групи ми грали проти найдорожчої команди. Попереду у нас буде матч з "Аталантою", яка нещодавно обіграла "Сассуоло" і "Рому", і ми знаємо, на якому рівні знаходиться ця команда ".

Луїш Каштру на передматчевій прес-конференції в Мілані

Луїш Каштру на передматчевій прес-конференції в Мілані

shakhtar.com

"Малиновський? Ми прекрасно його знаємо, у Руслана відмінні якості. Але ми не знаємо, кого поставить до стартового складу Гасперіні. Коли ти береш участь в таких коротких змаганнях, як груповий етап Ліги чемпіонів, то практично кожна гра є вирішальною. Іноді ти думаєш, що все втрачено, але футбол тим й гарний, що в одному матчі ти програєш, а потім добиваєшся перемоги. Для однієї з команд, після завтрашнього матчу, поєдинок в третьому турі буде вирішальним".

ОРІЄНТОВНІ СКДАДИ

"Аталанта" (3-4-2-1): Голліні - Толо, Кьяер, Джімшіті – Хатебур, Фройлер, Де Роон, Кастанье - Гомес, Пашаліч - Сапата

"Шахтар" (4-2-3-1): Пятов - Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі - Степаненко, Алан Патрік - Тайсон, Марлос, Коноплянка - Мораес

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ліга чемпіонів українці за кордоном
Особи
Руслан Малиновський Андрій Пятов Тарас Степаненко Ісмаїлі Тайсон Марлос Євген Коноплянка
Місце
Італія Мілан
Теги
ФК Шахтар ФК Аталанта ТК Футбол
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel