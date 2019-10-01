Аталанта — Шахтар: дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Після кепського дебюту в Лізі чемпіонів (0:4) "Аталанта" має намір взяти перші очки вже в найближчому домашньому матчі з "Шахтарем", який пройде у вівторок, 1 жовтня, в Мілані.

Обидві команди стартували в ЛЧ із розгромних поразок, і наступна невдача фактично до нуля знизить шанси завоювати путівку до плей-офф. "Аталанта" ж взагалі підходить до цього поєдинку з особливим почуттям, адже це "домашній" дебют "Бергамаскі" в Лізі чемпіонів. Правда, відбудеться він не в рідному для клубу Бергамо, а на орендованому для єврокубків "Сан-Сіро", оскільки домашній стадіон "Аталанти" не відповідає критеріям УЄФА.

І, звичайно ж, родзинкою цього поєдинку стає Руслан Малиновський — літній новачок "Аталанти", який є вихованцем академії "Шахтаря", але так і не отримав шансу в першій команді "гірників"...

Руслан Малиновський (крайній праворуч у нижньому ряду) в складі "Аталанти"

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Аталанта – Шахтар, який почнеться 1 жовтня о 19:55.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ. ГРУПА З

Мілан (Італія). "Сан-Сіро". 19:55

Головний арбітр: Тобіас Штиллер (Німеччина)

"Аталанта" (Італія) — "Шахтар" (Україна) - 0: 0

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Матч ще не розпочався

ДЕ ДИВИТИСЯ "АТАЛАНТА" - "ШАХТАР"

У прямому ефірі матч на "Сан-Сіро" покаже український телеканал "Футбол 1" і російський "Матч! Футбол 2". У записі же поєдинок буде доступний 2 жовтня о 04:00 на каналі "Матч! Футбол 3" і о 10:05 на каналі "Матч! Футбол 1".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "АТАЛАНТА" - "ШАХТАР"

Авторитетні букмекерські контори відразу записали "Аталанту" в лідери матчу, в середньому видаючи на перемогу італійців коефіцієнт 1,8. Нічия оцінюється досить високим показником в 3,8, а ось на перемогу "Шахтар" кофф дорівнює в середньому 4,2.

"Шахтар" тренується за день до матчу на "Сан-Сіро" shakhtar.com

ХТО РОЗСУДИТЬ "АТАЛАНТА" - "ШАХТАР"

Зустріч на "Сан-Сіро" обслужить німецька бригада арбітрів. Головним рефері буде Тобіас Штілер, на лініях йому допоможуть Майк Пікель і Крістіан Гіттельман. Четвертим рефері виступить Марко Фрітц, а місце біля екрану VAR займе Бастіан Данкерт.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ "АТАЛАНТА" - "ШАХТАР"

Джан П'єро Гасперіні, головний тренер "Аталанти"

"Нас чекає дуже відповідальний матч, адже ми пам'ятаємо, як завершилася для нас гра в Загребі. Ми опинилися в скрутному становищі після тієї гри. У нас дуже складна група, і зараз нас чекає матч дуже високого рівня. "Шахтар" теж програв першу зустріч, тому їм теж потрібен результат. Що стосується стартового складу, то у нас багато футболістів, які можуть замінити один одного".

Луїш Каштру, головний тренер "Шахтаря"

"Для нас дуже важливо буде завтра добути потрібний результат. Я працюю з гравцями щодня, передаю їм свої ідеї. Ми знаємо, що потрібно для нашої команди. Якщо ми говоримо про Лігу чемпіонів, то не потрібно забувати, що це найвеличніше змагання між клубами . В 1-му турі групи ми грали проти найдорожчої команди. Попереду у нас буде матч з "Аталантою", яка нещодавно обіграла "Сассуоло" і "Рому", і ми знаємо, на якому рівні знаходиться ця команда ".

Луїш Каштру на передматчевій прес-конференції в Мілані shakhtar.com

"Малиновський? Ми прекрасно його знаємо, у Руслана відмінні якості. Але ми не знаємо, кого поставить до стартового складу Гасперіні. Коли ти береш участь в таких коротких змаганнях, як груповий етап Ліги чемпіонів, то практично кожна гра є вирішальною. Іноді ти думаєш, що все втрачено, але футбол тим й гарний, що в одному матчі ти програєш, а потім добиваєшся перемоги. Для однієї з команд, після завтрашнього матчу, поєдинок в третьому турі буде вирішальним".

ОРІЄНТОВНІ СКДАДИ

"Аталанта" (3-4-2-1): Голліні - Толо, Кьяер, Джімшіті – Хатебур, Фройлер, Де Роон, Кастанье - Гомес, Пашаліч - Сапата

"Шахтар" (4-2-3-1): Пятов - Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі - Степаненко, Алан Патрік - Тайсон, Марлос, Коноплянка - Мораес

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