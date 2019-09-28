Аталанта - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" у другому турі Ліги чемпіонів сезону 2019/2020 у вівторок, 1 жовтня зіграє в гостях з італійської "Аталантою".

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Аталанта - Шахтар. Початок зустрічі - о 20:00.

Шанувальники футболу, які не потраплять на трибуни стадіону "Джузеппе Меацца" у Мілані, зможуть підтримати команду Луїша Каштру біля екранів ТБ. У прямому ефірі домашню гру "помаранчово-чорних" проти чемпіона Англії покаже український телеканал "Футбол 1" і російський "Матч! Футбол 2".

У записі поєдинок буде доступний 2 жовтня о 04:00 на каналі "Матч! Футбол 3" і о 10:05 на каналі "Матч! Футбол 1".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 вересня "гірники" програли англійському "Манчестер Сіті" в 1-му турі нового сезону Ліги чемпіонів. Матч в Харкові на переповненому ОСК "Металіст" завершився з рахунком 0:3.

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