Головна Новини
28 вересня • оновлено в 18:53
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Аталанта - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

2.2т Читати матеріал російською

Донецький "Шахтар" у другому турі Ліги чемпіонів сезону 2019/2020 у вівторок, 1 жовтня зіграє в гостях з італійської "Аталантою".

Аталанта - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Аталанта - Шахтар. Початок зустрічі - о 20:00.

Шанувальники футболу, які не потраплять на трибуни стадіону "Джузеппе Меацца" у Мілані, зможуть підтримати команду Луїша Каштру біля екранів ТБ. У прямому ефірі домашню гру "помаранчово-чорних" проти чемпіона Англії покаже український телеканал "Футбол 1" і російський "Матч! Футбол 2".

У записі поєдинок буде доступний 2 жовтня о 04:00 на каналі "Матч! Футбол 3" і о 10:05 на каналі "Матч! Футбол 1".

Новини
Коноплянка забив перший гол за "Шахтар" - опубліковано відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 вересня "гірники" програли англійському "Манчестер Сіті" в 1-му турі нового сезону Ліги чемпіонів. Матч в Харкові на переповненому ОСК "Металіст" завершився з рахунком 0:3.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel