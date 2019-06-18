Учасник Ліги чемпіонів ухвалив рішення щодо Малиновського

Схоже, скандальна історія з можливим переходом півзахисника збірної України Руслана Малиновського з бельгійського "Генка" до італійської "Аталанти" підійшла до кінця.

За інформацією порталу FootBoom.com, італійський клуб відмовився від спроб отримати нашого футболіста через надмірні фінансові вимоги керівництва "Генка". "Аталанта" готова була заплатити за Малиновського 10 мільйонів євро, у той час як бельгійці вимагали за гравця вдвічі більше — 20 мільйонів.

Руслан Малиновський BELGA

Нагадаємо, що лідер збірної України Руслан Малиновський звинуватив у зраді свій нинішній клуб бельгійський "Генк", відмовившись продовжувати кар'єру в стані чемпіона країни.

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За словами нашого футболіста, керівництво перешкоджає його переходу в італійську "Аталанту".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Руслан Малиновський входить у сферу інтересів двох італійських клубів – "Аталанти", яка восени вперше буде грати в Лізі чемпіонів, і "Сампдорії".

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