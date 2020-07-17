МоваЯзык

Топтеми:

"Аталанта" навісила багатомільйонний цінник на Малиновського – ЗМІ

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Футбол
3,5 т.
Руслан Малиновський

Руслан Малиновський увійшов до збірної тижня в Італії.

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський залишить італійську "Аталанту" не менше, ніж за 20 мільйонів євро.

Такий цінник для нашого футболіста встановило керівництво клубу з Бергамо, інформує Tutto Mercato Web з посиланням на авторитетне видання La Gazzetta dello Sport. У той же час, вартість українця може вирости до 25-30 млн євро, якщо Малиновський продовжить активно проявляти себе в складі італійського клубу.

У нинішньому сезоні Руслан зіграв за "чорно-синіх" 38 матчів, в яких забив 8 м'ячів і віддав 7 гольових передач. Влітку минулого року італійський клуб заплатив бельгійському "Генку" за українця 13,7 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Руслан Малиновський потрапив до символічної збірної туру в італійській Серії А.

ІталіяБергамоЧемпіонат ІталіїЗбірна України з футболуФК АталантаРуслан Малиновський
Поділитися в Facebook
  2. Спорт
  3. Футбол