"Аталанта" може позбутися Малиновського: ЗМІ назвали причину

Максим Іншаков Футбол 13:45, 15.08.2020 Оновлено: 13:51, 15.08.2020

Український півзахисник італійської "Аталанти" Руслан Малиновський може покинути клуб, повідомляє Tuttomercatoweb.

За інформацією джерел видання, "Аталанта" хоче збільшити свій трансферний бюджет, тому буде змушена розлучитися з 27-річним гравцем збірної України, який за сезон подорожчав удвічі і тепер оцінюється в 30 мільйонів євро.

Головний тренер "Аталанти" Джан П'єро Гасперіні має намір посилити атаку і знайти заміну травмованому Йосипу Ілічичу. Заради покупки нових футболістів наставник попросив керівництво розвантажити платіжну відомість.

Як кандидатури розглядаються гравці "Шахтаря" Тайсон і Манор Соломон, а також півзахисник "Марселя" Флоріан Товен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Аталанта" не змогла пробитися в півфінал Ліги чемпіонів, на останніх секундах пропустивши два голи від ПСЖ, вилетівши з турніру.

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