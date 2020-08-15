"Аталанта" може позбутися Малиновського: ЗМІ назвали причину

Руслан Малиновський за рік подорожчав удвічі.

Український півзахисник італійської "Аталанти" Руслан Малиновський може покинути клуб, повідомляє Tuttomercatoweb.

За інформацією джерел видання, "Аталанта" хоче збільшити свій трансферний бюджет, тому буде змушена розлучитися з 27-річним гравцем збірної України, який за сезон подорожчав удвічі і тепер оцінюється в 30 мільйонів євро.

Головний тренер "Аталанти" Джан П'єро Гасперіні має намір посилити атаку і знайти заміну травмованому Йосипу Ілічичу. Заради покупки нових футболістів наставник попросив керівництво розвантажити платіжну відомість.

Як кандидатури розглядаються гравці "Шахтаря" Тайсон і Манор Соломон, а також півзахисник "Марселя" Флоріан Товен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Аталанта" не змогла пробитися в півфінал Ліги чемпіонів, на останніх секундах пропустивши два голи від ПСЖ, вилетівши з турніру.

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