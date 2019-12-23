Атака з повітря: матч у Танзанії зупинили з незвичайної причини

Футбольний матч Кубка незалежності Танзанії між "Янгою" та "Ірінга Юнайтед" був призупинений через появу на полі рою бджіл.

Як повідомляє Eurosport, на початку другого тайму поєдинку більшість футболістів і суддів почали поспішно падати на газон, а дехто вирішив тікати, щоб уникнути укусів маленьких комах. Уболівальникам на трибунах також довелося рятуватися усіма можливими способами.

Нашестя бджіл в чемпіонаті Танзанії KICK442

Матч був відновлений після того, як бджоли полетіли, а "Янга", яка на момент зупинки гри вела з рахунком 3:0, забила ще один гол і здобула впевнену перемогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глядачі стали свідками "симуляції року" в матчі чвертьфіналу Кубка португальської ліги між "Спортінгом" і "Портімоненсе".

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