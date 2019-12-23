Атака з повітря: матч у Танзанії зупинили з незвичайної причини

Футбольний матч Кубка незалежності Танзанії між "Янгою" та "Ірінга Юнайтед" був призупинений через появу на полі рою бджіл.
Як повідомляє Eurosport, на початку другого тайму поєдинку більшість футболістів і суддів почали поспішно падати на газон, а дехто вирішив тікати, щоб уникнути укусів маленьких комах. Уболівальникам на трибунах також довелося рятуватися усіма можливими способами.
Нашестя бджіл в чемпіонаті Танзанії
KICK442
#ASFC Jana kulitokea nyuki kwenye Dimba hili la Uhuru, je leo kutatokea nini ?.- Azam TV (@azamtvtz) December 22, 2019
Simba vs Arusha United LIVE # AzamSports2 game imeanza. # ZBC2 # AzamSports2 #AzamFederationCup #ASFCUpdates #KombeLaShirikisho pic.twitter.com/DdixL2Rc0i
Матч був відновлений після того, як бджоли полетіли, а "Янга", яка на момент зупинки гри вела з рахунком 3:0, забила ще один гол і здобула впевнену перемогу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, глядачі стали свідками "симуляції року" в матчі чвертьфіналу Кубка португальської ліги між "Спортінгом" і "Портімоненсе".
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