Асистент Шевченка: "Шахтар" – команда, яка занепадає

Асистент наставника збірної України Андрія Шевченка Педро Харо висловив думку, що протягом останніх двох-трьох років донецький "Шахтар" знаходиться в стадії занепаду.

Як повідомляє видання MundoDeportivo, тренер воротарів нашої національної команди пояснив це тим, що "гірники" вже не можуть дозволити собі витрачати таку кількість грошей на футболістів. Він вважає, що у клубу вже немає того потенціалу, який був раніше.

""Шахтар" – це команда яка занепадає, особливо це стосується останніх двох-трьох років. У неї більше немає колишнього потенціалу. Президент клубу Ринат Ахметов все ще володіє достатнім капіталом, але зарплати в клубі зменшилися, як зменшилися і ресурси, доступні для купівлі нових гравців", – заявив Харо.

Він також зазначив, що "Шахтар" підійде до матчу першого туру Ліги чемпіонів проти "Реала", який відбудеться в середу, 21 жовтня, "спустошеним" і не в найкращих кондиціях через проблеми "гірників" з коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головний тренер донецького клубу Луїш Каштру зізнався, що його команда "живе в атмосфері страху".