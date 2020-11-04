Асистент Луческу: "Динамо" не повторить помилки і зможе вийти в Лігу Європи

Асистент головного тренера "Динамо" Дієго Лонго прокоментував нічию з "Ференцварошем", зазначивши, що гра у вiдповiдь в Києві буде проходити зовсім за іншим сценарієм.

44-річний італієць зазначив, що в Будапешті кияни не змогли закрити матч, забивши ще раз, тому опинилися під сильним тиском господарів.

"Тоді "Ференцварош" здавався свіже, але, думаю, так було з-за психологічних причин. Ми не могли знайти спосіб тримати суперника подалі від воріт, не могли вийти в контратаки. Розраховую, що "Динамо" зможе значно розвинутися завдяки досвіду, отриманого в Лізі чемпіонів. Думаю, навесні ми продовжимо виступи в єврокубках. Вважаю, ми витягли урок з матчу проти "Ференцвароша", тому в Києві не повторимо ці помилки і зможемо вийти в Лігу Європи", – сказав Лонго в інтерв'ю Nemzetisport.hu.

Нагадаємо, що матч 2-го туру Ліги чемпіонів "Ференцварош" – "Динамо" завершився з рахунком 2:2, при цьому київські футболісти вели 0:2.