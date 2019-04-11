Арсенал — Наполі: де дивитися онлайн чвертьфінал Ліги Європи

У футбольній Лізі Європи у четвер, 11 квітня, відбудеться так званий достроковий фінал.

У першому матчі чвертьфіналу турніру лондонський "Арсенал" прийме на поле стадіону "Емірейтс" італійський "Наполі". Початок гри — о 22:00 за київським часом.

Побачити інтригуюче протистояння можна буде в ефірі телеканалу "Футбол 1". Тут показ гри супроводжуватиме традиційна аналітична студія за участі експертів і відомих журналістів.

twitter.com/LFC

Крім того, пряму трансляцію зі столиці Великобританії запланували у своїй сітці російський мовник "Матч ТВ", білоруський "Білорусь 5" і казахський "Казспорт".

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду встановив черговий вражаючий рекорд. На рахунку португальця найбільша кількість голів у Лізі чемпіонів, забитих головою.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!