Аргентинський воротар помер, відбивши пенальті

Смертельною трагедією завершився матч аргентинської Північної регіональної футбольної ліги.

Після того, як 17-річний голкіпер Рамон Ісмаель Коронель відбив вирішальний удар у серії післяматчевих пенальті, він разом із іншими футболістами побіг святкувати перемогу, але раптово знепритомнів і впав.

¡LO TRISTE DE HOY! 😢



Él es Ramón Ismael Coronel, era un portero de 17 años, y acaba de fallecer de un paro cardiorrespiratorio después de parar un penal durante un partido de la Liga Regional Norteña.



Atajó el penal, alcanzó a festejar y se cayó. qepd 🙏 pic.twitter.com/7b9UimhOff - Vanguardia Soccer (@vanguardiasoker) 12 липня 2019 р.

Новини Стали відомі подробиці смерті боксера після чемпіонського бою в Шотландії

За повідомленням ABC.es, після удару м’яч потрапив воротареві в груди і, мабуть, це спровоковано збій у роботі кардіореспіраторної системи. Медиків на грі не виявилося, і голкіпера відправили в лікарню на автомобілі одного з уболівальників.

Дорогою до клініки футболіст помер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стали відомі обставини загибелі гравця збірної Росії з пляжного гандболу Катерини Корольової.

Як повідомляє Eurosport, спортсменка стрибнула з пірсу в забороненому для цього місці. Гандболістка не звернула уваги на відповідну табличку. Корольова вже була без свідомості, коли медики прибули до місця події. Врятувати її не вдалося.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!