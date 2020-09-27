Аргентинський футболіст забив фантастичний гол 'ножицями'. Відео

Аргентинський захисник голландського "Фейєноорда" Маркос Сенесi відзначився феноменальним ударом в матчі 3-го туру чемпіонату країни в Еродівізі (найвищий футбольний дивізіон країни).

23-річний уродженець Конкордії відзначився на 57-й хвилині гри з "Ден Хаагом". Хавбек отримав м'яч в центрі штрафного майданчика, зміг неймовірним чином скластися і ударом "ножицями" через себе нанести прицільний удар по воротах.

Воротарю залишалося лише поглядом проводити опускається сферу. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Як повідомляв OBOZREVATEL 13 вересня Іспанський футболіст "Динамо" Бухарест Борха Вальє відзначився неймовірним ударом з центру поля в домашньому матчі 3-го туру Вищої ліги Румунії проти "Ботошанi".