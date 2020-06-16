Аргентинський футболіст розповів, як його ексодноклубника викрали інопланетяни

Аргентинський футболіст Густаво Лоренсетті згадав, як його колишній одноклубник по команді "Універсідад де Чилі" Гільєрмо Маріно запізнився на тренування і пояснив це тим, що був викрадений інопланетянами.

"Він запізнився на тренування і пояснив це тим, що його викрали інопланетяни. Гільєрмо детально розповів, що він відчував і що з ним відбувалося. Він пояснив, що прибульці витягують з людини душу, аналізують її та весь час стежать за тобою. Я повірив йому, тому що він дуже детально все розповів. Якщо ви знаєте його, то зрозумієте, що він не буде брехати", – цитує слова Лоренсетті видання Eurosport.

Він і Маріно разом виступали за "Універсідад де Чилі" в 2011-2013 роках.

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