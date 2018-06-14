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Чемпіонат світу 2018
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Аргентинські злочинці хочуть побачити Мессі

1.2тЧитати новину російською

Напередодні стартує 14 червня ЧС-2018 ув'язнені аргентинської в'язниці в Пуерто-Мадрін бунтують через непрацюючий телевізійний кабель.

Заради бажання побачити гру Мессі і перемогу своєї збірної, вони оголосили безстрокове голодування, повідомляє портал Publimetro.

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У мережі згадали самий неймовірний гол в кар'єрі Мессі

"Ми прийняли рішення нічого не їсти, поки нам не вирішать цю проблему", - йдеться в зверненні ув'язнених.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Нідерландах випустили спеціальну марку до чемпіонату світу з футболу 2018 року, нагадавши Росії про збитий боїнг МН17.

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Тема
Чемпіонат світу 2018
Місце
Аргентина
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