Аргентинські злочинці хочуть побачити Мессі

Напередодні стартує 14 червня ЧС-2018 ув'язнені аргентинської в'язниці в Пуерто-Мадрін бунтують через непрацюючий телевізійний кабель.

Заради бажання побачити гру Мессі і перемогу своєї збірної, вони оголосили безстрокове голодування, повідомляє портал Publimetro.

"Ми прийняли рішення нічого не їсти, поки нам не вирішать цю проблему", - йдеться в зверненні ув'язнених.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Нідерландах випустили спеціальну марку до чемпіонату світу з футболу 2018 року, нагадавши Росії про збитий боїнг МН17.