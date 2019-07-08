Аргентина влаштувала демарш і попросилася в УЄФА

Федерація футболу Аргентини (AFA) після вильоту команди з Копа Америка-2019 висловила наміри виступати в європейській Лізі націй.

Таким чином організація відреагувала на несправедливе, на її думку, суддівство в півфінальному матчі з Бразилією. За даними видання Marca, AFA вже звернулася з відповідним проханням до УЄФА.

збірна Аргентина

Крім того, демарш аргентинської федерації обумовлено можливою дискваліфікацією Ліонеля Мессі. Зоряний нападник проігнорував церемонію нагородження після матчу за третє місце Копа Америка. Нападник "Барселони" звинуватив керівництво Південно-Американської конфедерації футболу (КОНМЕБОЛ) в змові та корупції, за що може отримати "бан" на два роки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в фіналі Бразилія – Перу визначився переможець Копа Америка 2019 року.

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