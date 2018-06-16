Аргентина - Ісландія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018

У центральному поєдинку ігрового дня на чемпіонаті світ з футболу 2018 року в Росії збірна Аргентини зіграє з командою Ісландії. "Небесно-блакитні", ведені своїм лідером Ліонелем Мессі, зустрінуться з головною сенсацією Євро-2016 на стадіоні "Спартак" в Москві в суботу, 16 червня. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію поєдинку Аргентина - Ісландія. Початок гри - о 16:00 за київським часом.

Команди ще жодного разу не зустрічалися один з одним, а для жителів півночі російський мундіаль і зовсім став дебютним. Після фурору на чемпіонаті Європи-2016 у Франції, де Ісландія дійшла до чвертьфіналу, поступившись господарям турніру, підопічні Хейміра Хадльгрімссона мають намір підкорити нові для себе вершини.

Аргентинці ж твердо націлені як мінімум повторити успіх чотирирічний давності, коли на ЧС-2014 в Бразилії вони дісталися до фіналу. Тоді латиноамериканці в овертаймі поступилися німцям - 0:1.

Напередодні мундіалю обидві команди невдало провели контрольні матчі. Аргентинці запам'яталися грандіозним фіаско у грі з Іспанією, в якому поступилися - 1:6. А Ісландія в останніх чотирьох спарингах здобула лише одну нічию, пропустивши в цих іграх 11 м'ячів.

ЧС-2018. Група D. 1-й тур

Москва, стадіон "Спартак"

Головний арбітр: Шимон Марчиняк (Польща)

Аргентина - Ісландія - 0:0

Аргентина (орієнтовний склад): Вільфредо Кабальєро - Едуардо Сальвіо, Ніколас Отаменді, Маркос Рохо, Ніколас Тальяфіко - Хав'єр Маскерано, Лукас Білья - Максиміліано Меса, Ліонель Мессі, Анхель Ді Марія - Серхіо Агуеро

Ісландія (орієнтовний склад): Ханнес Халльдоурссон - Хердур Магнуссон, Рагнар Сігурдссон, Карі Арнасон, Біркір Севарссон - Еміль Халльфредссон, Арон Гуннарссон - Біркір Б'ярнасон, Гільфі Сігурдссон, Йохан Гудмундссон - Йон Бодварссон

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6,5 ГОДИН ДО МАТЧУ. Вкрай цікаво, як розподіляться симпатії уболівальників. З одного боку Лео Мессі, з іншого - абсолютно розкішні хлопці з Ісландії!

7 ГОДИН ДО МАТЧУ. Вітаємо, дорогі друзі. У Москві сьогодні відбудеться один з найочікуваніших матчів мундіалю!

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні старту чемпіонату світу з футболу в Росії наставник Аргентини Хорхе Хорхе Сампаолі потрапив у секс-скандал.