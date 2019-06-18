Арешт Мішеля Платіні: в експрезидента УЄФА зробили заяву

Колишній президент Європейського футбольного союзу (УЄФА) Мішель Платіні відкинув будь-які звинувачення в корупції під час виборів господаря ЧС-2022.

Про це йдеться в заяві служби зі зв'язків із громадськістю легендарного француза. Зокрема повідомляється, що Платіні дійсно був допитаний після взяття під варту вранці 18 червня, пише AP. Він абсолютно впевнений у своїй невинуватості та йому немає в чому собі дорікати.

"Мішель Платіні висловлює власну думку спокійно і точно, відповідаючи на всі запитання, зокрема й про умови присудження Франції права на проведення Євро-2016. Він дав корисні пояснення", – йдеться в заяві.

Мішель Платіні

Як повідомляв OBOZREVATEL, разом із Мішелем Платіні була взята під варту Софі Діон, яка обіймала посаду радника експрезидента Франції Ніколя Саркозі.

Передбачається, що Катар отримав право на проведення чемпіонату світу після втручання Саркозі та його адміністрації.

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