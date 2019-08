Арбітра відвезли на швидкій: у матчі Ліги Європи спалахнув грандіозний скандал — відео

Футбольний арбітр Арнольд Хантер із Північної Ірландії став жертвою ультрас під час матчу кваліфікації Ліги Європи між румунською "Універсітатею" та угорським "Гонведом".

Поєдинок проходив у Крайові, де команди, як і в першій зустрічі, не змогли розпечатати ворота одна одної. На останній хвилині овертайму в штрафному майданчику гостей після розіграшу кутового спалахнула масова бійка між футболістами.

В один з моментів хтось із ультрас кинув на поле петарду, яка влучила точно в голову Хантеру. Арбітру знадобилася медична допомога і він не зміг продовжити зустріч.

BREAKING: Here's the video of the crazy incidents in Craiova, where Northern Irish ref Hunter was hit in the head by a lighter, after a flare exploded right next to him. He went off injured. Game was seconds away from getting called off, but the local police could not ... pic.twitter.com/gpW0RAzh6k