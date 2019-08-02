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Арбітра відвезли на швидкій: у матчі Ліги Європи спалахнув грандіозний скандал — відео

1.8т Читати матеріал російською

Футбольний арбітр Арнольд Хантер із Північної Ірландії став жертвою ультрас під час матчу кваліфікації Ліги Європи між румунською "Універсітатею" та угорським "Гонведом".

Поєдинок проходив у Крайові, де команди, як і в першій зустрічі, не змогли розпечатати ворота одна одної. На останній хвилині овертайму в штрафному майданчику гостей після розіграшу кутового спалахнула масова бійка між футболістами.

В один з моментів хтось із ультрас кинув на поле петарду, яка влучила точно в голову Хантеру. Арбітру знадобилася медична допомога і він не зміг продовжити зустріч.

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Дивно, але суддівська бригада не стала переривати матч, а в серії пенальті працював резервний рефері. В результаті румуни здобули перемогу і пройшли далі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, луганська "Зоря" обіграла "Будучность" із Чорногорії і в повторному матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

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Тема
Ліга Європи
Місце
Румунія Крайова
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