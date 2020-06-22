Арбітра матчу "Зоря" – "Динамо" відсторонили від суддівства

Головного арбітра матчу 26-го туру української Прем'єр-ліги між "Зорею" та "Динамо" Миколу Балакіна надовго відсторонили від суддівства через численні помилки під час поєдинку.

"Після матчу "Зоря" – "Динамо" ми говорили про Балакіна, задавали питання в порожнечу. Може ви не чули, але Балакін надовго відправляється у відпустку. Не знаю, може, це можна назвати багатомісячним карантином. Глава комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі вважає, що Балакін зробив масу грубих помилок у матчі "Зоря" – "Динамо", тому Балакін відправляється відпочивати. Він надовго усунений від суддівства в матчах", – розповів генеральний директор телеканалів "Футбол" Олександр Денисов в ефірі програми "Великий футбол".

Нагадаємо, що поєдинок між "Зорею" та "Динамо" закінчився вольовою перемогою київського клубу з рахунком 3:1. Найбільш суперечливим моментом матчу став епізод з непризначеним пенальті після влучання м'яча в руку захиснику гостей Денису Попову.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сьогодні, 22 червня, столична команда проведе домашній матч проти "Колоса" в рамках 27-го туру УПЛ. Стало відомо, де можна буде подивитися гру в режимі реального часу.