Словенський арбітр ФІФА Славко Винчич був затриманий під час спецоперації спецназу в околицях боснійського міста Бієліна.

Результати поліцейської операції в Бієліна Vecer

Як повідомляє Vecer, в ході рейду 16 людей заарештували за підозрою в торгівлі наркотиками і зброєю, а також проституції. Винчича доставили в поліцейську дільницю, але після допиту відпустили. Він уже повернувся до Словенії.

Результати поліцейської операції в Бієліна Vecer

В котеджі виявили алкоголь, 14 упаковок кокаїну, десять пістолетів, три бронежилета і готівкові гроші різних валют на загальну суму близько 10 тисяч євро. У заході брали участь і повії.

"Я опинився там випадково. У мене є свій бізнес, я був в Боснії на діловій зустрічі. Я прийняв запрошення на вечерю, що виявилося моєю найбільшою помилкою. Шкодую про це", – прокоментував ситуацію арбітр.

40-річний рефері обслуговував матчі Ліги чемпіонів, включаючи ігри "Ліверпуля", "Манчестер Юнайтед" і "Манчестер Сіті", і був у списку кандидатів на роботу на ЧС-2022 від Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст "Манчестер Сіті" Кайл Уокер на карантині влаштував вечірку з двома повіями,

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