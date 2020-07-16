Арбітр, якого побили після матчу Першої ліги, вказав на президента однієї з команд

Головний арбітр матчу Першої ліги між "Агробізнесом" і "Минаєм", який був побитий в суддівській кімнаті після гри, Юрій Іванов написав у рапорті, що він став жертвою рукоприкладства з боку президента господарів Олега Собуцького.

Як повідомляє видання Footboom, у Іванова травмований ніс, є й інші пошкодження. Також наголошується, що арбітр зняв побої не у Волочиську, а в Києві, оскільки президент "Агробізнесу" є впливовою людиною в Хмельницькій області. Очікується, що за фактом інциденту може бути порушено справу.

Нагадаємо, що Собуцький також є віцепрезидентом Української асоціації футболу (УАФ), і на нього може чекати максимально суворе покарання – аж до довічного відсторонення від футбольної діяльності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Собуцький прокоментував інформацію про побиття судді Іванова, заявивши, що, навпаки, стримував розлючених уболівальників, які хотіли зробити з бригади арбітрів "купу м'яса".