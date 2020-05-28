Арбітр травмував зірку чемпіонату Німеччини Ерлінга Голанда

Михайло Морозов Футбол 13:41, 28.05.2020

Зірковий нападник дортмундської "Боруссії" Ерлінг Холанд тимчасово вибув із гри, зіткнувшись з головним арбітром матчу чемпіонату Німеччини проти "Баварії".

Як повідомляє видання ESPN, футболіст отримав травму в моменті, який не потрапив в об'єктиви телекамер, і був замінений за 20 хвилин до кінця основного часу. Як виявилося, в одному з епізодів він врізався в суддю та пошкодив коліно.

Ерлінг Холанд

Головний тренер "Боруссії" Люсьєн Фавр заявив, що травма не є серйозною, проте норвежець ризикує пропустити наступний матч команди проти "Падерборна". Він перейшов до складу дортмундського клубу цієї зими, відзначившись 13 голами в 14 поєдинках у всіх турнірах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голкіпер берлінської "Герти" Руне Ярстейн допустив безглузду помилку в матчі своєї команди проти "РБ Лейпцига".

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