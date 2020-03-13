АПЛ зупинена: які ще чемпіонати постраждали через пандемію коронавірусу

Англійська Прем'єр-ліга прийняла рішення призупинити чемпіонат через пандемію коронавірусу до 4 квітня.

"Перш за все, ми бажаємо якнайшвидшого одужання Мікелю Артеті (головний тренер "Арсеналу" – Ред.) і Каллуму Хадсону-Одої (футболіст "Челсі" – Ред.) та іншим постраждалим від Covid-19. Ми твердо заявляємо, що забезпечення здоров'я та благополуччя гравців, персоналу та уболівальників є нашим головним завданням", – цитує слова глави АПЛ Річарда Мастерса офіційний сайт організації.

Багато Футбольний чемпіонати були зупинені через коронавируса Sport.ua

Раніше керівництво багатьох інших футбольних асоціацій ухвалило рішення призупинити внутрішні чемпіонати або обмежити присутність вболівальників на трибунах, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

OBOZREVATEL пропонує вам ознайомитися зі списком країн та організацій, які пішли на ці заходи:

УЄФА – матчі Ліги чемпіонів, юнацької Ліги чемпіонів і Ліги Європи 17-19 березня;

Англія – до 3 квітня;

Іспанія – на два наступних тури;

Італія – до 3 квітня;

Німеччина – матчі 13-15 березня можуть стати останніми перед зупинкою чемпионатів, пройдуть при порожніх трибунах;

Франція – дата відновлення невідома;

Україна – при порожніх трибунах;

Португалія – дата відновлення невідома;

Бельгія – до 3 квітня;

Шотландія – дата відновлення невідома;

США – на 30 днів;

Данія – на два тижні;

Нідерланди – до кінця березня;

Чехія – до кінця березня;

Польща – матчі при порожніх трибунах;

Грузія – до 1 квітня;

Японія – до 3 квітня;

Ліга чемпіонів КОНКАКАФ (Північної Америки – Ред.) – дата відновлення невідома;

Відбір на чемпіонат світу-2022 в Південній Америці – перенесені матчі, заплановані на 23-31 березня;

Відбір на чемпіонат світу-2022 в Азії – перенесені матчі, заплановані на 23-31 березня і 1-9 червня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ви можете стежити за останньою інформацією про вплив коронавірусу на європейський і світовий спорт в режимі онлайн прямо у нас на сайті.

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