Антирекорд перерваний: "Динамо" з перемоги стартувало в Лізі Європи

Київське "Динамо" з перемоги над шведським "Мальме" стартувало в Лізі Європи сезону 2019/2020. Матч на НСК "Олімпійський" завершився з рахунком 1:0.

Столична команда перервала свій антирекорд, здобувши першу перемогу в сімох матчах поспіль.

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу "Динамо" – "Мальме".

Кияни, яких Ігор Суркіс пообіцяв оштрафувати в разі негативного результату, з перших секунд захопили ініціативу. Шведи побудували свою гру на контратаках і на старті встигли провести декілька випадів.

"Динамо" – "Мальме" Twitter.com/Malmo_FF

Починаючи з 10-ї хвилини "Динамо" тотально взяло м'яч під свій контроль, намагаючись розхитувати в позиційній манері захист суперника, але до реальних загроз справа не доходила.

Вербич декілька разів опинявся в центрі уваги, однак спершу не встиг розпорядиться м'ячем у перспективній атаці, а потім із відмінної ситуації виконав бездарний удар.

До середини тайму "біло-сині" впевнено катали м'яч у центрі поля, їм навіть вдавалося проривати оборону гостей. Але в кінцівках нерозуміння у взаємодії нівелювало всю небезпеку.

"Динамо" – "Мальме" Twitter.com/Malmo_FF

Дуже активно діяв Родрігес, працюючи і на команду, і в обороні. За весь тайм "Динамо" жодного разу не потрапило у створ воріт. "Мальме" явно цілеспрямовано відійшов у глибоку оборону, чітко відбивався й чекав свого шансу.

Після перерви футболісти "біло-синіх" згадали, що у них антирекордна безвиграшна серія, і тричі поспіль провели дійсно небезпечні атаки, не просто змусивши понервувати суперників, але і їхнього воротаря – рятувати команду.

До середини другого тайму у виконанні віцечемпіонів України стало менше флангової гри, натомість більше комбінацій низом. "Динамо" атакувало широко, на непоганих швидкостях, завдавало удари, але гол забити не могло.

Було помітно, що на гравців тиснула необхідність показати результат, і їм дуже не вистачало розкутості.

Розв'язка настала на 84-й хвилині. Шепелєв отримав м'яч на половині поля суперника, протягнув його до штрафної та віддав на Буяльського, який обробив і ефектно переправив круглого в сітку.

"Динамо" Україна – "Мальме" Швеція 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 84 Буяльський.

"Динамо" – Бойко, Кендзьора, Миколенко, Шабанов, Кадар, Вербич, Сидорчук, Циганков (Караваєв, 90), Шепелєв, Родрігес (Бєсєдін, 73), Буяльський.

"Мальме" – Далін, Сафарі, Нільсен, Бейм (Ларссон, 57), Бенгтссон, Траустасон (Галль, 86), Баширу, Ріекс, Левицькі, Крістіансен (Антонссон, 73), Розенберг.

Попередження: Вербич (51), Крістіансен (63).

Як повідомляв OBOZREVATEL, за день до цього в Лізі чемпіонів свій поєдинок провів донецький "Шахтар". Гра 1-го туру проти "Манчестер Сіті" пройшла в Харкові і завершилася з рахунком 0:3 на користь англійців.

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