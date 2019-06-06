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Англія в історичному півфіналі драматично вилетіла з Ліги націй

Англія в історичному півфіналі драматично вилетіла з Ліги націй
Матч відбувся в португальському Гімарайншi
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Збірна Нідерландів, вигравши у команди Англії з рахунком 3:1, вийшла в фінал Ліги націй УЄФА. У вирішальній зустрічі родоначальники футболу зіграють з Португалією, яка у другому півфіналі обіграла Швейцарію (3:1).

Вперше в історії розіграшу турніру в матчі Лізі націй був додатковий час.

Перші 45 хвилин не порадували глядачів стадіону в португальському Гімарайншi яскравою грою. Обидві команди діяли не надто енергійно лише зрідка демонструючи якісь спалахи гостроти. Голландці мляво перекидали м'яч на своїй половині без погроз воріт Пікфорда.

Нідерланди - Англія

Нідерланди - Англія

Англійські футболісти грали в схожому ключі. Швидко пробігаючи середину поля, підопічні Гарета Саутгейта одразу стикалися з проблемами біля чужих воріт. Повністю випав із гри лідер збірної Рахім Стерлінг.

Гол на 30-й хвилині трапився просто з нічого. У спокійній ситуації отримавши пас назад де Ліхт примудрився відпустити м'яч, його запресингували Решфорд, і юний голландець збив 21-річного вихованця "Манчестер Юнайтед" у своєму штрафному майданчику.

Нідерланди - Англія

Нідерланди - Англія

Клеман Тюрпен без сумніву вказав на 11-метрову позначку. Сам постраждалий чітко і реалізував покарання.

Нідерланди - Англія

Нідерланди - Англія

За 15 хвилин другого тайму голландці створили лише один 100%-небезпечний момент. Мемфіс Депай обікрав захисника і завдав потужного удару метрів з 15.

Нідерланди - Англія

Нідерланди - Англія

В іншому гострота в грі завершувалася на підступах до штрафних майданчиків. Навіть на кілька хвилин вибухнути швидкостями "помаранчеві" були не в змозі.

Рональд Кумен випустив ван де Бека, який суттєво пожвавив напад. Нідерландці почали тиснути, кутові біля воріт Пікфорда виникали раз по раз і один із них закінчився голом.

Нідерланди - Англія

Нідерланди - Англія

На 73-й хвилині Депай навісив і де Лігт, який раніше привіз пенальті у свої ворота, став рятівником команди, замкнувши ударом головою в ближній кут.

На останніх хвилинах Англія втекла в розкішну контратаку і забила гол, але його скасували судді в студії VAR, угледівши офсайд.

Додаткова 30-хвилинка стала справжнім жахом для англійських уболівальників, які напередодні влаштували дикі заворушення в Португалії.

На 97-й хвилині Стоунз почав невчасно демонструвати техніку біля своїх воріт, його обікрав Депай. Удар Мемфіса голкіпер парирував, м'яч відскочив до Промеса, який у боротьбі з Уокером заштовхав круглого у ворота.

Нідерланди - Англія

Нідерланди - Англія

Нідерланди - Англія

Нідерланди - Англія

Нідерланди - Англія

Нідерланди - Англія

При цьому сам удар ішов повз рамку, але влучив у ногу 29-річному захиснику "Манчестер Сіті" і вже потім влетів у сітку - 2:1.

На цьому муки остров'ян не завершились. У другому естратаймі гравці з Англії знову допустили жахливу помилку в обороні, Депай цього разу бити не став, а вивів на порожні ворота Промесу - 3:1.

Нідерланди – Англія 3:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голи: 0:1 – 32, пенальті Решфорд, 1:1 – 73 де Лігт, 2:1 – 97, автогол Уокер, 3:1 – 114 Промес.

Голландія – Сіллессен, де Лігт, Блінд, Думфріс, ван Дейк, Депай, де Рон (ван де Бек, 68), Бергвейн (Проппер, 90), Вейналдум, Бабел (Промес, 68), де Йонг (Стротман, 114).

Англія – Пікфорд, Райс (Аллі, 105), Магуайр, Стоунз, Делфі (Хендерсон, 77), Стерлінг, Барклі, Уокер, Санчо (Лингард, 61), Чілуелл, Решфорд (Кейн, 46).

Попередження: де Лігт (30), Думфріс (44), Кейн (70), ван де Бек (106).

Фінал Нідерланди - Португалія відбудеться в неділю 9 червня. Початок о 21:00.

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Тема
Ліга націй
Місце
ПортугаліяГімарайнш
Теги
збірна Англії з футболуЗбірна Голландії з футболу
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