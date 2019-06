Англія в історичному півфіналі драматично вилетіла з Ліги націй

Збірна Нідерландів, вигравши у команди Англії з рахунком 3:1, вийшла в фінал Ліги націй УЄФА. У вирішальній зустрічі родоначальники футболу зіграють з Португалією, яка у другому півфіналі обіграла Швейцарію (3:1).

Вперше в історії розіграшу турніру в матчі Лізі націй був додатковий час.

Перші 45 хвилин не порадували глядачів стадіону в португальському Гімарайншi яскравою грою. Обидві команди діяли не надто енергійно лише зрідка демонструючи якісь спалахи гостроти. Голландці мляво перекидали м'яч на своїй половині без погроз воріт Пікфорда.

Англійські футболісти грали в схожому ключі. Швидко пробігаючи середину поля, підопічні Гарета Саутгейта одразу стикалися з проблемами біля чужих воріт. Повністю випав із гри лідер збірної Рахім Стерлінг.

Гол на 30-й хвилині трапився просто з нічого. У спокійній ситуації отримавши пас назад де Ліхт примудрився відпустити м'яч, його запресингували Решфорд, і юний голландець збив 21-річного вихованця "Манчестер Юнайтед" у своєму штрафному майданчику.

Клеман Тюрпен без сумніву вказав на 11-метрову позначку. Сам постраждалий чітко і реалізував покарання.

За 15 хвилин другого тайму голландці створили лише один 100%-небезпечний момент. Мемфіс Депай обікрав захисника і завдав потужного удару метрів з 15.

В іншому гострота в грі завершувалася на підступах до штрафних майданчиків. Навіть на кілька хвилин вибухнути швидкостями "помаранчеві" були не в змозі.

🇳🇱🤸♂️



The chances keep coming for @Memphis. Will he finish one off? #NationsLeague pic.twitter.com/4xjjCgwZcQ