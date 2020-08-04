Англія або Італія: українським гравцем "Динамо" зацікавилися знамениті клуби

Лівий захисник "Динамо" Віталій Миколенко потрапив у сферу інтересів команд з Італії та Англії.

Як повідомляє видання Areanapoli, "Наполі" стежив за українцем протягом минулого сезону. Керівництво столичного клубу оцінює вартість Миколенко в 12-15 мільйонів євро, однак італійці не готові платити стільки грошей за футболіста, який буде підміняти основного лівого захисника команди Маріо Руя.

Також наголошується, що інтерес до нашого співвітчизника проявляє англійський "Евертон", який підшукує можливу заміну Люка Діню. Француз може відправитися в "Челсі".

У сезоні 2019/20 Миколенко взяв участь у 36 матчах "Динамо" у всіх турнірах, забивши чотири голи і віддавши сім результативних передач. Його вартість за версією порталу Transfermarkt становить 9 мільйонів євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київський клуб почав переговори з "Галатасараєм" щодо трансферу бразильця Маркао.