Англійський тренер помер прямо на полі, відсвяткувавши перемогу

Трагічний випадок стався в Англії після закінчення футбольної гри регіональної ліги "Сліфорд Рейнджерс" - "Брігг Таун". Наставник "Сліфорд" Джим Пейсі помер, святкуючи перемогу своєї команди.

Джим Пейси Lincolnshire Live

Як повідомляє Lincolnshire Live, команда 50-річного фахівця здобула першу перемогу в офіційних матчах. Пейсі вибіг на поле, щоб відсвяткувати успіх разом з футболістами, але раптово втратив свідомість. Лікарі, які підбігли до тренера надати першу допомогу, не змогли його врятувати.

"Ми всі спустошені. Хочемо передати нашу любов і співчуття його родині. Спочивай з миром, Джим Пейсі, справжня легенда футбольного клубу "Сліфорд", - йдеться в офіційній клубній заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Москві помер відомий бодібілдер, який святкував свій день народження.

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