Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Англійський тренер помер прямо на полі, відсвяткувавши перемогу

1.3т Читати матеріал російською

Трагічний випадок стався в Англії після закінчення футбольної гри регіональної ліги "Сліфорд Рейнджерс" - "Брігг Таун". Наставник "Сліфорд" Джим Пейсі помер, святкуючи перемогу своєї команди.

Джим Пейси

Джим Пейси

Lincolnshire Live

Як повідомляє Lincolnshire Live, команда 50-річного фахівця здобула першу перемогу в офіційних матчах. Пейсі вибіг на поле, щоб відсвяткувати успіх разом з футболістами, але раптово втратив свідомість. Лікарі, які підбігли до тренера надати першу допомогу, не змогли його врятувати.

Новини
Аргентинський воротар помер, відбивши пенальті

"Ми всі спустошені. Хочемо передати нашу любов і співчуття його родині. Спочивай з миром, Джим Пейсі, справжня легенда футбольного клубу "Сліфорд", - йдеться в офіційній клубній заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Москві помер відомий бодібілдер, який святкував свій день народження.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
Англія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...