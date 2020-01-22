Англійський топклуб хоче підписати захисника збірної України

Захисник донецького "Шахтаря" Микола Матвієнко може перейти до складу лондонського "Арсеналу" до закриття зимового трансферного вікна.

"Протягом останнього часу ми з колегами постійно контактуємо з представниками "Арсеналу", проводимо зустрічі. Довірені особи "канонірів" вже зв'язувалися з "Шахтарем", і ми сподіваємося, що ці переговори будуть успішними", – цитує слова агента футболіста Юрія Данченка видання Команда №1.

Микола Матвієнко Динамо Київ від Шурика

Менеджер гравця також додав, що "каноніри" "хочуть оформити угоду до закінчення зимового трансферного вікна.

"Подивимося, як будуть розвиватися події далі, але "Арсенал" хоче підписати гравця до 1 лютого – у нинішнє трансферне вікно. Сума трансферу? У такі деталі я вас не можу присвячувати. Скоро все дізнаєтеся", – додав Данченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чутки пов'язували Миколу Матвієнка з "Манчестер Сіті", помічником головного тренера в якому працював Мікель Артета – нинішній наставник "Арсеналу".

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