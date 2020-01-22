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22 січня • оновлено в 16:33
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Англійський топклуб хоче підписати захисника збірної України

1.5т
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Захисник донецького "Шахтаря" Микола Матвієнко може перейти до складу лондонського "Арсеналу" до закриття зимового трансферного вікна.

"Протягом останнього часу ми з колегами постійно контактуємо з представниками "Арсеналу", проводимо зустрічі. Довірені особи "канонірів" вже зв'язувалися з "Шахтарем", і ми сподіваємося, що ці переговори будуть успішними", – цитує слова агента футболіста Юрія Данченка видання Команда №1.

Микола Матвієнко

Микола Матвієнко

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Менеджер гравця також додав, що "каноніри" "хочуть оформити угоду до закінчення зимового трансферного вікна.

"Подивимося, як будуть розвиватися події далі, але "Арсенал" хоче підписати гравця до 1 лютого – у нинішнє трансферне вікно. Сума трансферу? У такі деталі я вас не можу присвячувати. Скоро все дізнаєтеся", – додав Данченко.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, чутки пов'язували Миколу Матвієнка з "Манчестер Сіті", помічником головного тренера в якому працював Мікель Артета – нинішній наставник "Арсеналу".

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Тема
Трансфери
Особа
Микола Матвiенко
Місце
Україна
Теги
ФК Арсенал Лондон Збірна України з футболу ФК Шахтар
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