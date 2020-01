Англійський футболіст заробив три картки за 30 секунд і був вилучений з поля

Гравець "Гарфорда" Алекс Лоу з дев'ятого по силі англійського дивізіону заробив три картки за 30 секунд, двічі грубо порушивши правила проти суперників, і був видалений з поля.

Офіційний акаунт команди в Twitter опублікував відео з домашнього матчу "Гарфорда" проти "Брідлінгтона", на якому видно, як футболіст отримав червону картку за подвійну спробу зірвати небезпечну контратаку суперників. Команда Лоу невдало розіграла стандарт, після чого "Брідлінгтон" спробував перейти у швидкий напад.

Спочатку футболіст збив гравця суперників біля чужого штрафного майданчику, але це не завадило гостям провести стрімку контратаку. Лоу знав, що отримає попередження за перший епізод, але не думав, що повторне порушення призведе до другої жовтої картки, яка стане для нього другою за 30 секунд.

Here's something you do not see every day ...

The ref gives Garforths 'Alex Low three cards at once 😲🙋♂️ pic.twitter.com/A6a9itEc0O