Англійський футболіст забив гол головою ударом через півполя

Неймовірний гол був забитий в матчі між "Басфорд Юнайтед" і "Юнайтед оф Манчестер", який проходив в рамках чергового туру чемпіонату Англії в одному з нижчих дивізіонів країни.

За рівного рахунку 1:1 в середині другого тайму захисник гостей Стефан Галінськи створив шедевр. Футболіст зумів забити гол головою з власної половини поля! Воротар суперників діяв незграбно, і м'яч перелетів голкіпера.

For everyone who wanted proof that it happened, here is Stef Galinski's headed goal from inside his own half.



Footage by kind permission of @FCUnitedMcr #slabheadstef @SoccerAM @BBCMOTD pic.twitter.com/oRIE8WXS47