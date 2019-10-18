Англійський футболіст забив гол головою ударом через півполя

Неймовірний гол був забитий в матчі між "Басфорд Юнайтед" і "Юнайтед оф Манчестер", який проходив в рамках чергового туру чемпіонату Англії в одному з нижчих дивізіонів країни.

Стефан Галінськи - автор курйозного голу dynamo.kiev.ua

За рівного рахунку 1:1 в середині другого тайму захисник гостей Стефан Галінськи створив шедевр. Футболіст зумів забити гол головою з власної половини поля! Воротар суперників діяв незграбно, і м'яч перелетів голкіпера.

For everyone who wanted proof that it happened, here is Stef Galinski's headed goal from inside his own half.



Footage by kind permission of @FCUnitedMcr #slabheadstef @SoccerAM @BBCMOTD pic.twitter.com/oRIE8WXS47 - Basford United FC (@Basfordutdfc) 16 жовтня 2019 р

В результаті "Басфорд Юнайтед" повів у рахунку, а в кінцівці забив і третій м'яч. Підсумок - 3:1 на користь гостей.

Новини Український футболіст забив фантастичний гол через все поле

Як повідомляв OBOZREVATEL, англійський футболіст в матчі чемпіонату Нідерландів влаштував найдивовижніше святкування гола в історії.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!