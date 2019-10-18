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18 жовтня • оновлено в 19:22
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Англійський футболіст забив гол головою ударом через півполя

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Неймовірний гол був забитий в матчі між "Басфорд Юнайтед" і "Юнайтед оф Манчестер", який проходив в рамках чергового туру чемпіонату Англії в одному з нижчих дивізіонів країни.

Стефан Галінськи - автор курйозного голу

Стефан Галінськи - автор курйозного голу

dynamo.kiev.ua

За рівного рахунку 1:1 в середині другого тайму захисник гостей Стефан Галінськи створив шедевр. Футболіст зумів забити гол головою з власної половини поля! Воротар суперників діяв незграбно, і м'яч перелетів голкіпера.

В результаті "Басфорд Юнайтед" повів у рахунку, а в кінцівці забив і третій м'яч. Підсумок - 3:1 на користь гостей.

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Місце
Англія Манчестер
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