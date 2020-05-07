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8 травня • оновлено в 01:53
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Андронов розповів, як Алієв "злив в унітаз" Сьоміна

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Російський журналіст і коментатор Олексій Андронов розповів, як через витівки Олександра Алієва був звільнений тодішній головний тренер київського "Динамо" Юрій Сьомін.

Олександр Алієв

Олександр Алієв

ФК Динамо

"Про його "пригоди" в Києві і Москві можна складати легенди. Всі знають, хто це. І перш за всіх – його тренер Сьомін, якого він не просто підставив, а злив в унітаз – з'явившись бухим перед грою з "Шахтарем". Це був фінал Кубка. У молодіжній команді Михайличенка він одного разу дозволив собі з'явитися о 2 годині ночі, а потім сказати (особисто мені в інтерв'ю) – тренер на мене за щось образився", – написав Андронов у своєму Telegram-каналі.

Андронов розповів, як Алієв "злив в унітаз" Сьоміна

Нагадаємо, що матч 2008 року "Динамо" – "Шахтар" завершився з рахунком 0:2. В кінці першого тайму рахунок відкрив Олександр Гладкий, а на 78-й хвилині Олексій Гай встановив остаточний результат. Алієв показав вкрай невиразну гру і був замінений на 81-й хвилині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Алієв висловився про расистську витівку часів виступів за київське "Динамо", про яку розповів Андронов.

Тоді ексфутболіст звернувся до свого партнера по команді Айїлі Юссуфа зі словами: "Чого соромишся, мавпо, візьми ще!"

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Юрій Сьомін Олександр Алієв Олексій Андронов
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