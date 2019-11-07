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7 листопада • оновлено в 19:57
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"Звинуватив Шевченка в боягузтві": названі наслідки Ракицького, що "обі*рався"

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Знаменитий російський журналіст і телекоментатор Олексій Андронов у шоці від того, як Ярослав Ракицький попрощався зі збірною України.

"Як він умів, так і грав за збірну. Віддавав їй усього себе. Як міг. І ось зараз, здійснюючи красивий, нехай і безглуздий вчинок – він узяв і обі*рався. Рідко. На тебе виллють нове відро лайна. Заслужено. Йдучи зі збірної, звинуватити Шевченка в боягузтві? Так це заявка на прискорене отримання громадянства РФ, не інакше", – написав Андронов у Facebook.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андронов висловився про те, що збірна України не потребує Ракицького.

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Особи
Олексій Андронов Ярослав Ракицький
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Serov Oleg
Serov Oleg
это,что за знаменитый журналист и комментатор??это г.А.в.н.н.о,и все это знают...
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