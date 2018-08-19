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Андрій Шевченко знайшов нову роботу в Італії - фотофакт

4.1тЧитати новину російською

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко попрацював спортивним коментатором в чемпіонаті Італії. 41-річний наставник виступив в ролі експерта на телевізійнiй платформі DAZN Italia.

Андрій Миколайович дебютував на матчі "Лаціо" - "Наполі" (1:2), а перед грою зустрівся з новим головним тренером неаполітанців Карло Анчелотті.

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Нагадаємо, що раніше в мережі було опубліковано кумедне ретро відео за участю Андрія Шевченка.

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Тема
Чемпіонат Італії
Особа
футболіст Андрій Шевченко
Місце
ІталіяРим
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