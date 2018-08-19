Андрій Шевченко знайшов нову роботу в Італії - фотофакт

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко попрацював спортивним коментатором в чемпіонаті Італії. 41-річний наставник виступив в ролі експерта на телевізійнiй платформі DAZN Italia.
Андрій Миколайович дебютував на матчі "Лаціо" - "Наполі" (1:2), а перед грою зустрівся з новим головним тренером неаполітанців Карло Анчелотті.
🇮🇹 amici 🇺🇦- Official SSC Napoli (@sscnapoli) 18 серпня 2018 р
⚽️ #LazioNapoli
📍 Stadio Olimpico
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/jUy3JQkPzd
My first match for the @SerieA season 2018/2019 #StadioOlimpico #Roma @OfficialSSLazio @sscnapoli @DAZN_IT pic.twitter.com/lnV9WUIRsG- Andriy Shevchenko (@ jksheva7) 18 серпня 2018 р
Нагадаємо, що раніше в мережі було опубліковано кумедне ретро відео за участю Андрія Шевченка.
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