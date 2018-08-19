Андрій Шевченко знайшов нову роботу в Італії - фотофакт

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко попрацював спортивним коментатором в чемпіонаті Італії. 41-річний наставник виступив в ролі експерта на телевізійнiй платформі DAZN Italia.

Андрій Миколайович дебютував на матчі "Лаціо" - "Наполі" (1:2), а перед грою зустрівся з новим головним тренером неаполітанців Карло Анчелотті.

Новини Футболіст збірної України призупинив виступи за команду Шевченка

Нагадаємо, що раніше в мережі було опубліковано кумедне ретро відео за участю Андрія Шевченка.