Андрій Шевченко виклав сімейні фото зі свого відпочинку

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко рідкісні хвилини вільного часу намагається провести разом зі своєю сім'єю.

У себе в Instagram легендарний динамівець виклав знімки зі своїми синами, з якими яскраво відпочиває в міжсезоння.

"Приємно проводити час iз сім'єю", – підписав фотографії ексгравець "Мілана", "Челсі" і "Динамо".

Андрій Шевченко з сином Instagram Андрія Шевченка

Андрій Шевченко з дітьми Instagram Андрія Шевченка

Нагадаємо, що Шевченко з 2004 року одружений із американською моделлю Крістен Пазік. У пари четверо синів: Джордан (16 років), Крістіан (14), Олександр (8) і Райдер-Габріель (6). Крістен, на відміну від свого чоловіка, православного українця, католичка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шевченко під час міжсезоння відпочивав в Італії. У себе в Instagram Андрій Миколайович похвалився знімками, зробленими в Апулії.