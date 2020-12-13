Андрій Шевченко отримав "Золотий м'яч": як це було

Рівно 16 років тому, 13 грудня 2004 року, тоді ще 28-річний нападник збірної України Андрій Шевченко отримав свій приз найкращому футболістові року в Європі.

Українець в голосуванні за "Золотий м'яч" випередив не тільки двох півзахисників "Барселони" – Деку і Роналдіньо, але й інших відомих гравців, таких як Павел Недвед, юний Кріштіану Роналду і Тьєррі Анрі.

Шевченко став третім представником нашої країни (після Олега Блохіна в 1975 і Ігоря Бєланова в 1986 роках) і п'ятим футболістом "Мілана", який завоював цю престижну нагороду.

У себе в Twitter італійський "Мілан", за який тоді виступав українець, привітав нашого співвітчизника з цією пам'ятною датою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні в Канаді випустили пиво під назвою "Шевченко 9" на честь нашого легендарного нападника.