Андрій Шевченко надихає італійських лікарів на боротьбу з коронавірусом – фотофакт

Михайло Морозов Футбол 12:15, 7.05.2020

Головний тренер збірної України і легенда "Мілана" Андрій Шевченко досі залишається кумиром в Італії, про що свідчить те, що лікарі наносять його прізвище на свої медичні халати.

"Хоч він і не бразилець, але забивав неймовірні голи. Шева – справжній феномен, залишу його прізвище тут", – підписала фотографію в Instagram одна з італійських лікарів.

Андрій Шевченко і Кака
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@silviaandrearambaldini

Відзначимо, що українець не став першим, чиє ім'я або прізвище опинилося на докторському халаті. Раніше такої ж честі удостоювалися легенда "Роми" Франческо Тотті і нинішній капітан "Мілана" Андреа Романьйолі.

Шевченко виступав за "червоно-чорних" у 1999-2006 і 2008-2009 роках. За 226 матчів йому вдалося забити 127 голів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український нападник "Альбасете" Роман Зозуля допоміг українським військовим у боротьбі проти коронавірусу.

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