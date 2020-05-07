Андрій Шевченко надихає італійських лікарів на боротьбу з коронавірусом – фотофакт

Головний тренер збірної України і легенда "Мілана" Андрій Шевченко досі залишається кумиром в Італії, про що свідчить те, що лікарі наносять його прізвище на свої медичні халати.
"Хоч він і не бразилець, але забивав неймовірні голи. Шева – справжній феномен, залишу його прізвище тут", – підписала фотографію в Instagram одна з італійських лікарів.
Андрій Шевченко і Кака
Футбол 24
@silviaandrearambaldini
Відзначимо, що українець не став першим, чиє ім'я або прізвище опинилося на докторському халаті. Раніше такої ж честі удостоювалися легенда "Роми" Франческо Тотті і нинішній капітан "Мілана" Андреа Романьйолі.
Шевченко виступав за "червоно-чорних" у 1999-2006 і 2008-2009 роках. За 226 матчів йому вдалося забити 127 голів.
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