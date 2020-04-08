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8 квітня • оновлено в 22:09
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Андреа Мальдера розповів, де хоче тренувати Андрій Шевченко

3.4т
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Помічник головного тренера збірної України Андрія Шевченка Андреа Мальдера розповів, що в майбутньому наставник хоче попрацювати в Італії або Англії.

"Після роботи в національній збірній його метою буде працевлаштуванні в клубі. Йому все одно, буде це італійська Серія А чи англійська Прем'єр-ліга. Він є справжнім трудягою і справив на мене гарне враження з самого початку нашої спільної роботи. Шевченко є авторитетною фігурою в світі футболу, тому гравці йому довіряють", – цитує слова Мальдери інформагентство DailyMail.

Андреа Мальдера і Андрій Шевченко (ліворуч)

Андреа Мальдера і Андрій Шевченко (ліворуч)

Twitter

Він також зазначив, що найбільший вплив серед тренерів на наставника української збірної здійснили екстренери "Мілана" Карло Анчелотті і Массіміліано Аллегрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Шевченко розповів, коли вирішиться його доля в збірній України.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особа
Андрій Шевченко
Тег
Збірна України з футболу
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