Помічник головного тренера збірної України Андрія Шевченка Андреа Мальдера розповів, що в майбутньому наставник хоче попрацювати в Італії або Англії.

"Після роботи в національній збірній його метою буде працевлаштуванні в клубі. Йому все одно, буде це італійська Серія А чи англійська Прем'єр-ліга. Він є справжнім трудягою і справив на мене гарне враження з самого початку нашої спільної роботи. Шевченко є авторитетною фігурою в світі футболу, тому гравці йому довіряють", – цитує слова Мальдери інформагентство DailyMail.

Андреа Мальдера і Андрій Шевченко (ліворуч) Twitter

Він також зазначив, що найбільший вплив серед тренерів на наставника української збірної здійснили екстренери "Мілана" Карло Анчелотті і Массіміліано Аллегрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Шевченко розповів, коли вирішиться його доля в збірній України.

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