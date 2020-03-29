Американський футболіст забив неймовірний гол зі штрафного

Півзахисник однієї з футбольних команд студентської ліги США Патрік Гілі відзначився фантастичним ударом зі штрафного.

Замість того, щоб подати навіс на партнерів, футболістові вдалося пустити м'яч за неймовiрною траєкторією. Завдяки попутному вітрі шкіряна сфера в останній момент "пірнула" в ворота, не залишивши шансів голкіперу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, норвезькому захиснику "Філадельфія Юніон" Якобу Глеснесу вдався схожий фантастичний удар зі штрафного в матчі Головної ліги сокер США проти "Лос-Анджелеса" (3:3).

Раніше подібний шедевр оформив захисник луганської "Зорі" Олександр Сваток в матчі 18-го туру чемпіонату України в Прем'єр-лізі. 23-річний уродженець Кам'янського забив яскравий гол у ворота "Чорноморця" (1:1).

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