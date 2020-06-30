Американська футболістка відмовилася підтримати рух Black Lives Matter

Запасний голкіпер американської футбольної команди "Норт Кароліна Карідж" Саманта Мерфі перед матчем проти "Портленд Торнс" не схилила коліно в підтримку руху Black Lives Matter, який виник після загибелі темношкірого Джорджа Флойда під час затримання поліцейським.

Як повідомляє видання FoxNews, під час гімну США, який був виконаний перед початком поєдинку, всі основні та запасні гравці команд присіли на одне коліно, але Мерфі продовжила стояти на ногах.

Саманта Мерфі відмовилася підтримати рух Black Lives Matter Instagram grahamallen1

Відзначимо, що цей момент не з'явився в огляді матчу, в післяматчевих фотозвітах і на сторінках команд у соціальних мережах. Знімок було оприлюднено в Instagram і Twitter і викликав в основному позитивну реакцію в інтернеті. Більшість користувачів хвалять дівчину за сміливість і називають справжньою патріоткою своєї країни.

Twitter Саманта Мерфі відмовилася підтримати рух Black Lives Matter

Twitter Саманта Мерфі відмовилася підтримати рух Black Lives Matter

Як повідомляв OBOZREVATEL, на матчі півфіналу Кубка України між "Минаєм" і "Динамо" вболівальники вивісили банер на підтримку копа, який задушив Джорджа Флойда.