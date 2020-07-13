Америка та коронавірус: воротар 'Динамо' відреагував на критику команди

Воротар київського "Динамо" Григорій Бущан поскаржився на численну критику на адресу футболістів команди на тлі не найкращих результатів.

На думку футболіста, обговорення гри "біло-синіх" стало справжнім трендом, який можна порівняти з пандемією коронавірусу в світі.

"У тренді, напевно, обговорювати три речі: коронавірус, все, що відбувається в Америці, і "Динамо" Київ. Тому... Від цього нікуди не дінешся", – заявив в ефірі програми "Великий футбол" на каналі "Футбол 1".

Відзначимо, що напередодні кияни на останніх хвилинах зустрічі втратило перемогу над "Олександрією", пропустивши два голи з пенальті – 2:2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівництво київське "Динамо" прийняло рішення продати лідера команди Віктора Циганкова.