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Алжирський вінгер "МанСіті" жорстоко принизив прем'єра Єгипту: відео

1.1т Читати матеріал російською

Капітан збірної Алжиру і півзахисник "Манчестер Сіті" Ріяд Марез проявив неповагу до прем'єр-міністра Єгипту під час церемонії нагородження переможців Кубка африканських націй, який завершився в Каїрі.

У фіналі алжирці завдали поразки команді Сенегалу – 1:0. Під час вручення Кубка, Марез обмінявся рукостисканням з президентом ФІФА Джанні Інфантіно, а потім проігнорував прем'єр-міністра Єгипту Мустафу Мадбулі і міністра спорту країни Ашрафа Собхі, повернувшись до них спиною.

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З – за подібної поведінки, на футболіста може бути накладена заборона на в'їзд до Єгипту, інформує видання Awarenessng.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, непереможений американський чемпіон, боксер Флойд Мейвезер жорстоко принизив команду скандального ірландського бійця Конора МакГрегора за бажання останнього провести з ним другий поєдинок за правилами боксу.

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Особа
Джанні Інфантіно
Тег
ФК Манчестер Сіті
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Hartman Martha
Hartman Martha
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