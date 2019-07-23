Алжирський вінгер "МанСіті" жорстоко принизив прем'єра Єгипту: відео

Капітан збірної Алжиру і півзахисник "Манчестер Сіті" Ріяд Марез проявив неповагу до прем'єр-міністра Єгипту під час церемонії нагородження переможців Кубка африканських націй, який завершився в Каїрі.

У фіналі алжирці завдали поразки команді Сенегалу – 1:0. Під час вручення Кубка, Марез обмінявся рукостисканням з президентом ФІФА Джанні Інфантіно, а потім проігнорував прем'єр-міністра Єгипту Мустафу Мадбулі і міністра спорту країни Ашрафа Собхі, повернувшись до них спиною.

З – за подібної поведінки, на футболіста може бути накладена заборона на в'їзд до Єгипту, інформує видання Awarenessng.com

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