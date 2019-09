"Алкоголік": Роналду розридався під час інтерв'ю — відеофакт

Лідер туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду не зміг стримати емоцій під час інтерв'ю британському ранковому шоу Good Morning Britain на каналі ITV.

Футболісту збірної Португалії показали кадри за участю його батька, який помер у 2005 році від печінкової недостатності. Кріштіану був неймовірно зворушений побаченим і розплакався просто під час спілкування з журналістом.

'He does not see me receive awards.'



In an emotional interview, @Cristiano breaks down in tears over the loss of his late father and the fact that he never got to witness his son 's success.



