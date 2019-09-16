"Алкоголік": Роналду розридався під час інтерв'ю — відеофакт

Лідер туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду не зміг стримати емоцій під час інтерв'ю британському ранковому шоу Good Morning Britain на каналі ITV.

Футболісту збірної Португалії показали кадри за участю його батька, який помер у 2005 році від печінкової недостатності. Кріштіану був неймовірно зворушений побаченим і розплакався просто під час спілкування з журналістом.

'He does not see me receive awards.'



In an emotional interview, @Cristiano breaks down in tears over the loss of his late father and the fact that he never got to witness his son 's success.



Watch the full interview on @ITV on Tuesday at 9pm. @piersmorgan | #GMB pic.twitter.com/LybbJn31VR - Good Morning Britain (@GMB) 16 вересня 2019 р

"Я ніколи не бачив це відео. Неймовірно. Думав, що інтерв'ю буде кумедним й не очікував, що розплачуся. Але я ніколи не бачив ці кадри. Найбільша печаль, що він так і не побачив, що я став номером один, вигравав трофеї і нагороди. Не знаю свого батька на 100 відсотків. Він був алкоголіком. Я ніколи не говорив із ним, не вів звичайної бесіди... Це було складно", – сказав Роналду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кріштіану Роналду встановив історичний рекорд у відборі до чемпіонату Європи з футболу 2020 року.

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