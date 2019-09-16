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16 вересня • оновлено в 14:49
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"Алкоголік": Роналду розридався під час інтерв'ю — відеофакт

1.2т Читати матеріал російською

Лідер туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду не зміг стримати емоцій під час інтерв'ю британському ранковому шоу Good Morning Britain на каналі ITV.

Футболісту збірної Португалії показали кадри за участю його батька, який помер у 2005 році від печінкової недостатності. Кріштіану був неймовірно зворушений побаченим і розплакався просто під час спілкування з журналістом.

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"Я ніколи не бачив це відео. Неймовірно. Думав, що інтерв'ю буде кумедним й не очікував, що розплачуся. Але я ніколи не бачив ці кадри. Найбільша печаль, що він так і не побачив, що я став номером один, вигравав трофеї і нагороди. Не знаю свого батька на 100 відсотків. Він був алкоголіком. Я ніколи не говорив із ним, не вів звичайної бесіди... Це було складно", – сказав Роналду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кріштіану Роналду встановив історичний рекорд у відборі до чемпіонату Європи з футболу 2020 року.

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Особа
Кріштіану Роналду
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