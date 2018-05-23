Алієв розповів про штрафи в "Динамо"

Колишній футболіст "Динамо" Олекандр Алієв зізнався, що за часів виступів у київському клубі його могли оштрафувати за пізнє повернення додому. За ним і Артемом Мілевським велося спеціальне стеження.

"Після 12 години ночі ніде не можна було перебувати. Найбільший акцент завжди робили на менi і Мілевському. Якщо після 12 ти сидиш десь з випивкою чи напідпитку - це все, це відразу 50 000 доларів штраф. Сидиш, дивишся на годинник - без десяти опівночі. Все, сів у машину, поїхав додому швиденько приїхав. П'ять хвилин до дванадцятої приїжджав додому. Знав, що стоїть наружка біля будинку і стежить", - заявив Алієв youtubе-каналу "ОТДУШІВДУШУ ".

Як повідомляв OBOZREVATEL , Алієв дав відсіч недоброзичливцям , захищаючи свій колишній клуб.