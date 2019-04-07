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Алієв розкрив справжнє ставлення Ракицького до збірної України

3.8тЧитати матеріал російською

Колишній півзахисник "Динамо" Олександр Алієв розповів, що бажання Ярослава Ракицького виступати за збірну України не пропало.

Алієв розкрив справжнє ставлення Ракицького до збірної України

"Я прекрасно розумію Ракицького. Футбол – це спорт, а не політика. Ярик стільки сезонів відіграв в "Шахтарі". Я не знаю, можливо, у нього був якийсь конфлікт з тренером. Людина хоче грати в футбол, а заробляти гроші і сидіти на лавці Ракицький не буде, я ж його добре знаю. Він класний гравець, один з топових в Україні. Він приїхав до Росії працювати і хоче грати за збірну України. Він завжди приїжджав до збірної з посмішкою і гарним настроєм", - цитує Алієва "Спорт уїк-енд"

На думку Алієва футболіст заслуговує знову включення в збірну.

"Ярик заслуговує бути в збірній. Женю Селезньова теж не викликали, коли він грав за "Кубань". Така зараз ситуація... Я не вважаю, що це правильно", – підсумував Алієв.

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Ракицький в Росії забив фантастичний гол зі штрафного у другому матчі поспіль

Нагадаємо, що тиждень тому Ракицький класний дебютний гол зі стандартного положення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ракицький підписав контракт з "Зенітом" в січні 2019 року. Федерація футболу України відреагувала на це, виключивши захисника зі списку гравців збірної на своєму офіційному сайті.

Перед стартовими матчами національної команди України в кваліфікації чемпіонату Європи-2020 проти Португалії та Люксембургу головний тренер збірної Андрій Шевченко оголосив склад, в якому був відсутній виступаючий в Росії футболіст.

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Олександр АлієвЯрослав Ракицький
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Брынзыла Святослав
Брынзыла Святослав
Алиев, молчи твой рот. Не делай мне нервы.
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Нечаев Михаил
Нечаев Михаил
Гадёныш,и ты туда же?
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