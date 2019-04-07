Алієв розкрив справжнє ставлення Ракицького до збірної України

Колишній півзахисник "Динамо" Олександр Алієв розповів, що бажання Ярослава Ракицького виступати за збірну України не пропало.

"Я прекрасно розумію Ракицького. Футбол – це спорт, а не політика. Ярик стільки сезонів відіграв в "Шахтарі". Я не знаю, можливо, у нього був якийсь конфлікт з тренером. Людина хоче грати в футбол, а заробляти гроші і сидіти на лавці Ракицький не буде, я ж його добре знаю. Він класний гравець, один з топових в Україні. Він приїхав до Росії працювати і хоче грати за збірну України. Він завжди приїжджав до збірної з посмішкою і гарним настроєм", - цитує Алієва "Спорт уїк-енд"

На думку Алієва футболіст заслуговує знову включення в збірну.

"Ярик заслуговує бути в збірній. Женю Селезньова теж не викликали, коли він грав за "Кубань". Така зараз ситуація... Я не вважаю, що це правильно", – підсумував Алієв.

Новини Ракицький в Росії забив фантастичний гол зі штрафного у другому матчі поспіль

Нагадаємо, що тиждень тому Ракицький класний дебютний гол зі стандартного положення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ракицький підписав контракт з "Зенітом" в січні 2019 року. Федерація футболу України відреагувала на це, виключивши захисника зі списку гравців збірної на своєму офіційному сайті.

Перед стартовими матчами національної команди України в кваліфікації чемпіонату Європи-2020 проти Португалії та Люксембургу головний тренер збірної Андрій Шевченко оголосив склад, в якому був відсутній виступаючий в Росії футболіст.

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