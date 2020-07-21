Алієв про своє фото зі шрамом на обличчі: сидiть і кукурікайте

Максим Іншаков Футбол 22:14, 21.07.2020 Оновлено: 22:16, 21.07.2020

Колишній півзахисник київського "Динамо" і збірної України Олександр Алієв записав відеозвернення, в якому пояснив свій нібито шрам на обличчі.

Олександр Алієв
кадр з трансляції

Зображення футболіста з ватним тампоном в носі і кривавої смугою на обличчi потрапило в ефір матчу Першої ліги між "Оболонню" і "Рухом" (0:0).

"Ніякого шраму у мене немає! Просто у мене проблеми з гайморитом, і він трохи загострився. Довелося ходити два дні з тампоном, щоб зупинити кров. А ви, доброзичливці, сидiть і кукурікайте там далі у себе в кукурятнику! А хорошим людям я бажаю добра, гарного настрою і прекрасного дня. Так тримати! Все все зі мною гаразд", – сказав Алієв в Instagram

.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Алієв з поразки дебютував на боксерському рингу. В рамках проекту "Битва" колишній півзахисник збірної України поборовся з актором Микитою Вакулюком.

Пізніше були опубліковані найкращі моменти бою.

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