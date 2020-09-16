Алієв про перший тайм з АЗ: сказав би, що "Динамо" – ніяка команда

Колишній півзахисник "Динамо" Олександр Алієв розкритикував гру киян в першому таймі матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти АЗ (2:0).

"Я скажу чесно, що дивився тільки перший тайм, тому що в другому збирав речі. Я не вражений ні АЗ, ні "Динамо". Як кажуть: "Скажи, який у тебе центр поля, і я скажу, яка в тебе команда". Так ось, по першому тайму я б сказав, що "Динамо" – ніяка команда. Я думаю, що Луческу щось у роздягальні сказав, і пацани відразу побігли і на 49-й хвилині забили. Я дуже радий, що "Динамо" сьогодні виграло", – заявив Алієв в ефірі YouTube-каналу" Бомбардир.

Нагадаємо, що в плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів підопічні Мірчі Луческу зустрінуться з "Гентом", який завдяки переможному голу українця Романа Яремчука здолав австрійський "Рапід".

Як повідомляв OBOZREVATEL, став відомий розклад матчів "Динамо" проти бельгійського клубу.